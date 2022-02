Sturmtief „Roxana“ hat am Sonntag nach eigenen Angaben die Polizei Edenkoben beschäftigt. So musste gegen 15.30 Uhr in Maikammer in der Bahnhofstraße Absperrtafeln von einer Baustelle eingesammelt werden, weil der Sturm sie weggeweht hatte. In St. Martin in der Totenkopfstraße warf der starke Wind mehrere Bauzaunelemente um und wehte sie auf die Straße. Die Beamten sammelten die Elemente ein und sicherten sie.