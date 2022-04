MAIKAMMER. Die Ortsgemeinde Maikammer strebt eine Aufwertung der Streuobstwiesen „Am Eichelberg“ an. Pflanzenexperte Peter Straub stellte dafür jetzt ein Entwicklungskonzept vor.

Der von Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) als „Kümmerer“ titulierte Straub will die teilweise verwilderten Grundstücke von den Büschen befreien, Beweidung und bei Bedarf eine Mahd sowie geeignete Ersatzpflanzungen sollen den Bereich aufwerten.

Die Wiesen wurden in den 1980iger-Jahren im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens angelegt. In den vergangenen Jahren wurden laut Schäfer aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr alle Flächen gepflegt, so dass eine starke Verbuschung eingetreten ist.

Seit drei Jahren Beweidung

Die Ziele und Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Südliche Weinstraße, erklärte der Bürgermeister auf Anfrage. Eine Beweidung einzelner Flächen erfolgt bereits seit 2019.

Nach dem eine Bestandsaufnahme erfolgt war, haben in den Wintermonaten Mitglieder des Ortsgemeinderates und ehrenamtliche Helfer damit begonnen, in einzelnen Bereichen des Areals, die stark von Büschen bewachsen sind, das Gestrüpp zu entfernen .

Der Gemeinderat war sich einig, dass der von Peter Straub vorgestellte Maßnahmenplan konsequent umgesetzt werden soll. Dann seien die angestrebten Ziele des Entwicklungskonzeptes, die Wiederherstellung der Streuobstwiesen und die Schaffung möglichst vielfältiger Habitate, zu erreichen. Diese Aufgabe ist auch laut Schäfer ein wichtiger Inhalt des Cittaslow-Leitbildes der Gemeinde.