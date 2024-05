„Günstiger kommen wir nie wieder zu einer neuen Straße“, waren sich Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) und der SWG-Fraktionsvorsitzende Stefan Herter in der Elmsteiner Gemeinderatssitzung einig. Nur knapp 23.300 Euro muss die Gemeinde für die Erneuerung der Hermann-Weilacher-Straße in der Annexe Schafhof ausgeben.

Die Verbandsgemeindewerke bauen derzeit in der Hermann-Weilacher-Straße auf einer Länge von 84 Metern einen Stauraumkanal ein, um die Entwässerung zu verbessern. In der Vergangenheit hatte es bei starkem Regen Überschwemmungen gegeben. Um ausreichend Platz für den Stauraumkanal zu schaffen, habe die Gasleitung verlegt werden müssen, so Verdaasdonk. Um alle erforderlichen Arbeiten ausführen zu können, habe die Straße breiter als geplant aufgerissen werden müssen. Letztlich seien auf der einen Straßenseite nur noch die Rinnenplatten übrig geblieben, auf der anderen Seite ein Asphaltstreifen, der einen halben Meter breit ist, sowie die Rinnenplatten.

Die Verbandsgemeindewerke müssen die Erneuerung der Straße in der Breite zahlen, in der sie die Straße aufgerissen haben. Wenn auch die Rinnenplatten und der halbe Meter Asphaltstreifen erneuert werden, würden zusätzliche Kosten von knapp 23.300 Euro anfallen. Diesen Betrag müsste die Gemeinde übernehmen. Man war sich einig, dass es nicht sinnvoll wäre, Rinnenplatten und Asphaltstreifen so zu lassen, wie sie sind. Einstimmig wurde der Auftrag zur Erneuerung auch dieses Bereichs der Straße an die in Enkenbach-Alsenborn ansässige Firma Baumgarten vergeben.