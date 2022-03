Der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) stellte Anfang 2021 ein langfristig ausgelegtes Kinderfußballprojekt vor. Im Mai gibt es in Deidesheim eine Kurzschulung zum Thema Straßenfußball.

Das Ziel des Verbandes sei es, Kinder für den Fußball zu gewinnen und die jüngsten Kicker zu fördern, informiert Oliver Herrmann, im SWFV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Mit der Durchführung des neuen Kindertrainerzertifikates konnten bislang über 200 Kindertrainer für ihre künftigen Aufgaben als Kindertrainer qualifiziert werden“, teilt er mit.

Tipps und Tricks für Trainer

Anfang April wird in jedem der vier Bezirke des SWFV ein Lehrgang zum Kindertrainerzertifikat angeboten. Nach den Sommerferien folgen weitere Lehrgänge in den einzelnen Kreisen. Interessierte Trainer können sich auf der Internetseite des SWFV (www.swfv.de) unter „Informationen zum Kindertrainer-Zertifikat | SWFV“ detailliert informieren und online für das Angebot in ihrem Fußballkreis anmelden.

Mit dem neuen Kurzschulungsmodul „Straßenfußball“ solle aufgezeigt werden, inwiefern die Spieler mit kleinen Wettbewerben ihre technischen Fertigkeiten verbessern und zahlreiche Erfahrungen im individualtaktischen Bereich sammeln könnten, sagt Oliver Herrmann.

Lattenkracher, Rausballern, Luftkönig oder Flankengott: Anhand von praktischen Beispielen werden den Trainern Tipps und Tricks gegeben, wie die Inhalte in das Vereinstraining eingebunden werden können. Eingeladen zu dieser Weiterbildung sind alle interessierten Trainer, Betreuer sowie Eltern aller Altersbereiche. Anmeldungen sind ab sofort über den Online-Veranstaltungskalender des SWFV möglich.

Termin

Kurzschulungsmodul „Straßenfußball“ bei der TSG Deidesheim (Kreis Rhein-Mittelhaardt): Donnerstag, 19. Mai, 17 Uhr.