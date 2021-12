Der Ortsgemeinderat hat einen Grundsatzbeschluss für den Ausbau der Straßen „Am Kropsbach“ und den Teilausbau der Straße „Am Heiligenberg“ beschlossen. Beide Straßen sind laut Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) rund 50 Jahre alt und müssen erneuert werden. Dringend sei außerdem die Sanierung der Wasserleitung und der Kanalisation. In der Wasserleitung sei es immer wieder zu Rohrbrüchen gekommen, die Versorgung der Anwohner müsse gewährleistet sein. Geplant sei ein Vollausbau der Straße, eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung und eine Erneuerung der Straßenentwässerung, teilt Schäfer in einer Pressemitteilung mit. Ein Ausbau der Straßen zusammen mit den Werken habe erhebliche Synergieeffekte und Kostenersparnisse in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Kosten werden künftig über den wiederkehrenden Beitrag abgerechnet werden. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.