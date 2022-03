Unbekannte haben am Sonntagmittag in Höhe von Kirrweiler einen Stein von einer Brücke über die A65 geworfen. Dabei wurde die Windschutzscheibe eines Autos getroffen und beschädigt. Nach Angaben der Polizei Edenkoben war eine Autofahrerin gegen 12.15 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als sie zwischen Edenkoben und Neustadt-Süd auf der ersten Brücke nach der Anschlussstelle Edenkoben drei Menschen bemerkte, die einen Stein von der Brücke fallen ließen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben, 06323 9550, oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.