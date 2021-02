Ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt wurde am Dienstagabend der neue Neustadter Bürgermeister Stefan Ulrich. Der CDU-Mann war bereits am 30. Juni vergangenen Jahres mehrheitlich vom Stadtrat als Amtsnachfolger von Ingo Röthlingshöfer (CDU) gewählt worden, der Wechsel erfolgt zum 1. März. Der 54-jährige Ulrich gehört seit Jahrzehnten als Mitarbeiter der Stadtverwaltung an. Derzeit ist er Fachbereichsleiter Finanzen und strategisches Controlling. Ins Amt eingeführt wurde er von Oberbürgermeister Marc Weigel zu Beginn der Stadtratssitzung. Dazu hatten sich Weigel und Ulrich im Ratssaal getroffen, während alle anderen Beteiligten die Ernennung am Bildschirm verfolgten. Der Stadtrat tagte virtuell auf dem Youtube-Kanal der Stadt.

In seiner Antrittsrede warb Ulrich dafür, die durch Corona gebeutelte städtische Wirtschaft zu unterstützen. Die große Solidarität und das große ehrenamtliche Engagement der Neustadter Bürgerinnen und Bürger sei dafür ein gutes Fundament. Vieles sei bereits bei der Stadtentwicklung in Bewegung, um Neustadt weiter nach vorne zu bringen. Er sei dankbar dafür, daran ab 1. März als Bürgermeister im Stadtvorstand mitarbeiten zu dürfen.