Pascal Bender, Vorsitzender der „Neustadter Schauspielgruppe“ und Mit-Parteichef der Neustadter SPD, ist bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Neustadter Stadtverbands für Kultur für weitere drei Jahre als dessen Vorsitzender bestätigt worden. Er ist seit 2018 erster Mann des Dachverbands der Neustadter Kulturvereine und –Institutionen. Aber es gibt auch Veränderungen im Vorstand.

Während auch Wolfgang Glass, der Vorsitzende des Kunstvereins, gerne noch einmal drei weitere Jahre als Vize anhängen wollte, erklärte der in verschiedenen Neustadter Vereinen vom Meistersingerkurs bis zur Gedenkstätte für NS-Opfer engagierte Schatzmeister Gerhard Hofsäß nach sieben Jahren in dieser Funktion seinen Rücktritt. Zu seinem Nachfolger wurde Hubertus Kröner bestimmt, Vorstandsmitglied bei den Weinfreunden Lachen-Speyerdorf. Die Schauspielerin Leni Bohrmann, Vorsitzende des Theater- und Kulturfördervereins Hambach, fungiert für eine weitere Amtszeit als Schriftführerin. Beisitzer gibt es nach dem Rückzug des langjährigen Pressewarts Manfred Letzelter nur noch zwei: die Künstlerin Tine Duffing und Reinhild Müller-Hasse, bis vor vier Wochen Vorsitzende der Stiftskantorei.

Auch der nicht anwesende Walter Kuhn ließ verkünden, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Referent für die Sparte Musik zur Verfügung stehe. Er hatte über viele Jahre vor allem das Thema „Jugend musiziert“ betreut und mit der Organisation von Benefizkonzerten die Teilnahme junger Musiker aus Neustadt am Regionalwettbewerb Südpfalz finanziell abgesichert. Seine Nachfolge übernimmt der in der Neustadter Musikszene vielfach engagierte Fritz Burkhardt. Erstmals wurden mit Tine Duffing und Michael Landgraf zudem auch Referenten für Darstellende Kunst und Literatur/Museen bestimmt, die die Kontakte zu den entsprechenden Kulturakteuren pflegen sollen. Insgesamt gehören dem Stadtverband nach zwei Abgängen aktuell 62 Vereine und 5 Privatpersonen an. Traditioneller Höhepunkt im Jahr ist für den Verband die Verleihung des Neustadter Kulturpreises.