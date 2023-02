Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Neustadt, richtet am Samstag, 4. März, die Regionalmeisterschaften der DLRG Vorderpfalz im Stadionbad aus. Deshalb bleibt das Bad an diesem Tag für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen, wie die Stadtwerke mitgeteilt haben. Bei dem Wettkampf geht es um die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften im Mai in Mainz. Teilnehmen werden unter anderem DLRG-Ortsgruppen aus Oggersheim, Neustadt, Schifferstadt und Wörth, je nach Altersklasse sind verschiedene Disziplinen zu meistern. „Wir unterstützen das Engagement der DLRG gerne“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück. Es sei wichtig, dass sich Menschen für die Wasserrettung einsetzten. Gut ausgebildete Rettungsschwimmer seien auch Voraussetzung für einen sicheren Badebetrieb während der Sommersaison.