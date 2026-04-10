Am Sportzentrum der TSG Haßloch steht die Dachsanierung bevor. Ein Jahr früher als geplant. Welchen Nachteil der Verein deshalb hat.

Das Dach auf dem Sportzentrum der TSG Haßloch soll saniert werden. Die Zusage für eine Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz innerhalb des Sportförderplans liegt bereits vor. Der Hauptausschuss der Gemeinde Haßloch hat mit einstimmigem Beschluss den Weg für eine außerplanmäßige Auszahlung und Abweichung von den Sportförderrichtlinien frei gemacht.

Kosten von 312.000 Euro

Die Turn- und Sportgemeinschaft plant, das Dach des TSG-Sportzentrums zu sanieren. Im Sportförderplan des Landes Rheinland-Pfalz war die Maßnahme aufgenommen worden. Deren Umsetzung war zunächst für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Maßnahme ist inzwischen im Sportförderplan auf Position zwei vorgerückt und soll bereits 2026 umgesetzt werden. Der Vorbescheid der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) liegt vor. Die Gesamtkosten der Dachsanierung sind auf rund 312.000 Euro beziffert. Als zuwendungsfähig sind 270.800 Euro anerkannt. Das Land Rheinland-Pfalz stellt eine Zuwendung in Höhe von 50 Prozent, also von 135.400 Euro, in Aussicht.

Dem Fördermittelgeber muss nachgewiesen werden, wie die Gesamtfinanzierung sichergestellt werden soll. Neben Eigenmitteln des Vereins sowie weiteren Finanzierungsbausteinen wird sich ebenfalls die Gemeinde an der Finanzierung der Dachsanierung beteiligen.

Außerplanmäßige Auszahlung

Indem die Gemeinde Haßloch die Dachsanierung des TSG-Sportzentrums fördert, unterstützt sie den Erhalt einer wichtigen Sportstätte für den Vereins- und Breitensport im Ort. Da die Sanierungsmaßnahme ursprünglich für 2027 vorgesehen war, wurden auch im Haushalt der Gemeinde die finanziellen Mittel erst für das nächste Haushaltsjahr eingeplant. Für 2026 sind keine Mittel veranschlagt. Der Hauptausschuss hat jetzt einstimmig den Beschluss gefasst, eine außerplanmäßige Auszahlung der kommunalen Förderung zu bewilligen. Eine außerplanmäßige Auszahlung kann gemäß Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz, Paragraf 100, erfolgen. Aufgrund der ersten Kostenschätzung waren im Haushalt für das kommende Jahr 52.000 Euro eingeplant. Nach der aktualisierten Kostenschätzung ist nun ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 54.200 Euro erforderlich. Allerdings ist in den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Haßloch festgelegt, dass Zuwendungen grundsätzlich auf maximal 50.000 Euro begrenzt sind. Um die Gesamtfinanzierung sicherzustellen, ist der Zuschuss in Höhe von 54.200 Euro erforderlich. Der Hauptausschuss hat hier ebenfalls einstimmig dafür votiert, von den Förderrichtlinien abzuweichen.

Umschichtung und Einsparungen

Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Haßloch ist der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss für die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dann zuständig, wenn der Betrag 25.000 Euro übersteigt. Die Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung soll mit einer Umschichtung beziehungsweise mit Einsparungen innerhalb des Haushalts erfolgen.

Nach Angaben ihres Vorsitzenden Hans-Jürgen Armbrust hat die über 1100 Mitglieder starke TSG Haßloch sich ein Darlehen über 120.000 Euro für die Sanierung vertraglich gesichert. Dass die Arbeiten bereits in diesem Jahr beginnen, „heißt für uns, wir können weniger ansparen“, nennt er einen Nachteil des neuen Zeitplans. Die aktuellen Preissteigerungen, bedingt durch den Irankrieg, seien noch nicht einkalkuliert.

Angebote bis 14. April abgeben

„Seit März haben wir von der ADD die offizielle Genehmigung, dass wir beginnen dürfen“, erzählt Armbrust. Die Arbeiten für die Dachsanierung seien bereits ausgeschrieben. „Bis 14. April müssen interessierte Firmen ihre Angebote abgegeben haben.“ Die technische und kaufmännische Überprüfung dieser Angebote übernehme er als Bauleiter und Vereinsvorsitzender, ergänzt Armbrust. Anschließend erhalte eine Firma den Auftrag.

„Entweder wir fangen im Mai an und sind bis Mitte Juli fertig oder wir fangen im September an und sind im November fertig“, sagt er zum möglichen Zeitplan. „Wenn es im Sommer zu heiß wird, können wir auch sagen, der Rest wird später gemacht.“ Hans-Jürgen Armbrust betont, dass der Sportbetrieb während der Dachsanierung „normal weiter geht“.

Ständig Wassereinbrüche

Das Dach auf dem TSG-Sportzentrum habe sieben verschiedene Ebenen. Insgesamt seien es rund 2500 Quadratmeter Dachfläche, weiß der Vorsitzende. „Wir hatten ständig Wassereinbrüche. Nicht nur kleine, sondern auch große“, erklärt Armbrust, wie dringend notwendig die Erneuerung des Dachs ist. Ein Teil der Dächer sei noch von 1986. Ein Teil sei 2003 saniert worden.