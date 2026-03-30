Ab dieser Saison übernehmen Stefan Gehrum und Stefanie Mense von der TSG Haßloch den Haßlocher Sportabzeichentreff.

„Sportabzeichen mit Stefan und Steffi“, kündigt Stefanie Mense lachend an. Sie freuten sich über alle sportbegeisterten Menschen, die diese renommierteste Auszeichnung im Breitensport erhalten möchten, betonen Gehrum und Mense. Die Teilnahme sei kostenlos. Niemand müsse Mitglied in einem Verein sein, um mitzumachen.

„Von April bis Oktober kann jeweils am ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr fleißig gesportelt werden“, informiert Stefanie Mense. Auf dem Sportplatz an der Raiffeisenstraße seien die besten Voraussetzungen gegeben, um für die vier Säulen des Sportabzeichens zu trainieren und natürlich die Prüfungen abzulegen: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination.

Sportler haben die Wahl

Und dies passiert nicht in einer Sportart, sondern in vielen. Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Kugelstoßen, Tanzen, den Medizinball werfen, Liegestützen oder Klimmzüge absolvieren, Seilspringen, Turnen an Barren oder Reck … „Das Gute daran: Man wählt aus jeder Kategorie die Disziplin, die den eigenen Stärken entspricht“, hebt Mense hervor.

Beide Prüfer haben ebenfalls die Lizenz für die Abnahme des Sportabzeichens für Menschen mit Behinderung.

Information

Der Sportabzeichentreff ist an folgenden Terminen: 1. April, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September, 6. Oktober.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der TSG unter www.tsg-hassloch.de, per Mail an geschaeftsstelle@tsg-hassloch.de oder über den Whatsapp-Kanal Sportabzeichentreff Haßloch.

Informationen zum Deutschen Sportabzeichen: https://deutsches-sportabzeichen.de/

