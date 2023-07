Die Leichtathleten aus der Region waren am Wochenende bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Start.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathleten der Altersklassen U20 und U16 vermeldet der LC Haßloch einen neuen Vereinsrekord. Christian Stengl holte bei den M15 über 3000 Meter in 9:45 Minuten den Titel und verbesserte seine Bestzeit um acht Sekunden. Damit ist der 15-Jährige für die deutschen U16-Meisterschaften in Stuttgart qualifiziert. Weitere Titel für den LCH gab es durch Joana Reinig über die gleiche Distanz bei den U20 in 12:03,66 Minuten und Moritz Märdian im Speerwurf der U20 mit 48,94 Metern. Der 18-jährige Märdian absolvierte auch den Hochsprung und belegte mit 1,80 Meter Rang zwei. LCH-Pressesprecher Christoph Sölter: „Es war das erste Springen seit seinem Muskelfaserriss, soweit ist alles okay. Lars Urich wurde außerdem im Stabhochsprung mit neuer Bestleistung von 4,70 Meter Landesmeister.“

Bronze für Asam

Für den TV Gimmeldingen belegte Franziska Böger im 100 Meter Sprint der U20 Rang sechs, im Weitsprung erreichte sie mit 5,04 Metern Rang vier. Bronze holte ihre Teamkollegin Katharina Asam im Kugelstoßen (9,23 Meter), Gina Felden wurde mit 7,72 Meter Achte. Felden, die noch an einer Verletzung laboriert, kam im Speerwurf mit 28,02 Metern auf Rang drei, Mannschaftskameradin Kathrin Müller auf Rang fünf (27,54).

Mit einem großen Team war die TSG Neustadt in Zweibrücken vertreten. Till Saßmann absolvierte drei Disziplinen. Im Sprint landete er bei der U20 auf Rang vier, im Weitsprung holte er mit 6,06 Metern Rang drei, Niklas Naumer wurde mit 5,36 Metern Fünfter. Saßmann, Naumer sowie Julian Gärtner und Silas Zakner kamen mit der 4x100 Meter Staffel auf Platz zwei mit deutlichem Rückstand von fast drei Sekunden auf Sieger Nussdorf. Gärtner kam außerdem im Sprint-Finale der M15 auf Rang fünf. Zweimal Platz vier im Diskuswurf sowie Kugelstoßen erreichte Ole Witthuhn. Die TSG Haßloch war nur mit einer Athletin in Zweibrücken vertreten. Lea Karasu holte im Speerwurf der U20 den Titel mit 30,60 Metern, Trainer Kurt Büttler kommentierte: „Das war eine Überraschung.“