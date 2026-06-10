Zu seinem Sommerfest am Samstag, 13. Juni, lädt der SPD-Ortsverein Neustadt alle Bürger ein.

Beginn ist laut einer Mitteilung um 15 Uhr auf dem Gelände des SV Geinsheim, Am Wäldchen; ausgerichtet wird das Fest von der SPD-Ortsgruppe Geinsheim. Zum Auftakt werden Alexander Schweitzer, SPD-Fraktionschef im Mainzer Landtag, und die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis langjährige Mitglieder ehren. Ab 17 Uhr wird gegrillt. Auf Kinder warten Torwandschießen, ein Spielplatz und die Möglichkeit, Stockbrot zu backen. Wegen Bauarbeiten auf der B39 wird der Abschnitt zwischen den Zufahrten zur Frohnmühle und zur Aumühle gesperrt sein. Bei Anfahrt mit dem Auto aus Neustadt empfiehlt die SPD, die Route über die Autobahn, die Abfahrt Haßloch und die Holiday-Park-Straße zu wählen. Der Radweg ist frei.