Die Sparkasse Rhein-Haardt lässt in den kommenden Jahren Zweigstellen in Neustadt umziehen. Dafür wird neu gebaut und Diedesfeld als Standort aufgegeben.

Die Sparkasse Rhein-Haardt nimmt Änderungen an ihrem Filialnetz vor. Das hat sie vor Kurzem bei ihrem Bilanzpressegespräch bekanntgegeben. Wie berichtet, trifft es etwa die Zweigstelle am Neustadter Bayernplatz. Diese soll ab 1. Juli nur noch zur SB-Filiale werden, Sparkassen-Personal ist dann also keines mehr vor Ort. Das Geldinstitut plant in Neustadt aber auch neue Filialen, wobei diese bestehende ersetzen sollen.

Wie Sparkassen-Vorstandsmitglied Thomas Distler auf Nachfrage sagt, geht es um die Niederlassungen in Lachen-Speyerdorf und auf der Hambacher Höhe. Diese seien nicht mehr zeitgemäß, gerade die auf der Hambacher Höhe sei etwa zu klein. Für die Neubauten sei man in Gesprächen mit Bauträgern, die Filialen sollen demnach in andere geplante Objekte integriert werden.

Der Neubau auf der Hambacher Höhe soll indes auch die bisherige Filiale in Diedesfeld ersetzen. Er soll „ziemlich in der Mitte“ zwischen den beiden bisherigen Standorten entstehen, sagt Distler. Genaueres will er noch nicht sagen. Denn: „Es ist noch nichts unterschrieben.“ Gleiches gelte für den künftigen Standort in Lachen-Speyerdorf. Der Verwaltungsratsbeschluss dazu sei erst Ende März gefallen, erklärt er dazu. Gleichwohl sei man schon in konkreten Planungen und führe sehr gute Gespräche mit den jeweiligen Bauträgern.

Distler geht davon aus, das die Pläne in diesem Sommer spruchreif werden. Dann könne die Sparkasse auch Genaueres bekanntgeben, etwa die Standorte der künftigen Filialen. Die ersten Kunden sollen dort in den Jahren 2028/29 empfangen werden. Dann sei die Fertigstellung geplant.