Skisport: Egal, ob Skating- oder klassische Technik. Egal, ob nur Skilanglauf oder Biathlon. Am Nordic Tag mehrerer Landesskiverbände auf dem Kniebis kann jeder alles ausprobieren. Die Anreise sollte frühzeitig erfolgen.

Der Skiverband Pfalz (SVP) mit Sitz in Edenkoben will mit den Landesskiverbänden Schwaben, Schwarzwald, Schwarzwald-Nord und dem Biathlonteam Saarland in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband am Kniebis bei Freudenstadt am Samstag, 19. Februar, 10 bis 15 Uhr, seinen dritten Nordic Tag ausrichten. 2021 hatte der pandemiebedingt ausfallen müssen.

Skilanglauf sei dynamisch, koordinativ fordernd, kräftigend und gesund und solle im Alltag, im persönlichen Wahrnehmen und Selbsterfahren so beliebt werden, wie es die Nordischen Wettbewerbe im Biathlon bei vielen Zuschauern live vor Ort oder im Fernsehen seien, informieren die Organisatoren. „Interesse und Vorsätze, den Sport selbst auszuüben, sind meist vorhanden. Aber oft fehlt es an der Möglichkeit oder einem Anlass, mit dem Nordischen Skisport zu beginnen“, informiert der Forster Alfons Fürst, SVP-Vizepräsident für Breitensport. Hier wollten die Landesskiverbände aus dem Südwesten Deutschlands helfen.

Skilanglauf- und Biathlon-Interessierte jeden Alters könnten am 19. Februar einfach in den nordischen Sport hineinschnuppern oder aber ihre Technik verbessern, teilt Fürst mit. „Die Ziele sind, Interesse zu wecken, Möglichkeiten für einen leichten Einstieg zu schaffen, insbesondere die Jugend zu begeistern und in der Region Südwest den Skilanglauf in der Breite zu fördern.“ Am Nordic Tag wollen die Skiverbände vor allem die Jugend für den nordischen Skisport zum Beispiel mit Biathlonschnuppern begeistern.

Aus den Landesskiverbänden Schwarzwald, Schwaben, Schwarzwald-Nord, der Pfalz und des Saarländischen Skiläufer- und Bergsteiger-Bundes habe sich ein Organisationsteam für den Nordic Tag gebildet. Das Skistadion Kniebis in Freudenstadt/Kniebis im Nordschwarzwald sei als zentraler und relativ schneesicherer Ort ausgewählt worden, so Fürst. Mitglieder der Landeslehrteams Skilanglauf und des Biathlonteams Saarland, „DSV on tour“-Teamer, Mitglieder aus dem Bundeslehrteam sowie Helfer aus den Landesskiverbänden und Vereinen werden vor Ort unterstützen und beraten.

Am Nordic Tag bieten die Organisatoren Schnupper- und Schulungsangebote in den Langlauftechniken Skating und Klassik an. Für Schüler steht ein „DSV on tour“-Parcours bereit, in dem die Kinder koordinative Bewegungen üben können. Es gibt Biathlon zum Kennenlernen, Para-Ski nordisch, Skilanglauf sowie Biathlon mit Handicap. Auch Schneeschuhtouren sind im Programm. Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden.

Alfons Fürst rät allen Interessierten, frühzeitig am 19. Februar anzureisen: „Möglichst in Fahrgemeinschaften vor 10 Uhr.“ Es gebe am Kniebis nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen. „Ein hoher Besucheransturm bei gutem Wetter führte in den vergangenen Wochen zur Sperrung der Zufahrten“, betont Fürst und empfiehlt zudem, unbedingt auf Verkehrsnachrichten zu achten.

Wer mitmachen möchte, muss sich vorher nicht anmelden. „Wir bitten zu beachten, dass immer nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmer ins Stadion eingelassen werden kann“, informiert Alfons Fürst. Es gelte die 2G-plus-Regel. Am Eingang zum abgegrenzten Stadion würden Impf- und Testzertifikat kontrolliert. Die Zutrittsberechtigten erhielten eine Kennzeichnung mit Startnummer.

Information

Weitere Details zum Nordic Tag gibt es auf den Internetseiten der Landesskiverbände: www.skiverband-pfalz.de, www.skiverband-schwarzwald.de, www.svs-nord.de, www.sbsb-saar.de, www.online-ssv.de