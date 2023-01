An verschiedenen Standorten in Neustadt – sowohl in der Kernstadt als auch in Weindörfern – hat es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr einen Sirenenalarm gegeben. Es handelte sich laut Stadtverwaltung um eine Fehlalarmierung. „Es bestand und besteht keine Gefahr. Warum die Sirenen ausgelöst haben, ist noch unklar“, sagt Pressesprecher Tobias Grauheding. Möglich sei ein technischer Fehler. Die genaue Ursache müsse noch erforscht werden. Wichtig sei, dass sich die Bürger wegen des Alarms keine Sorgen machen. Laut Feuerwehr-Sprecher Bernd Kaiser lösten Sirenen in Mußbach, auf der Haardt und in Teilen der Kernstadt Alarm aus. „Die Sirenen sind dreimal kurz angelaufen“, so Kaiser. Um den Vorfall zu klären, soll am Montag eine Fachfirma die Sirenen untersuchen.