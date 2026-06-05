Der Seniorenbeirat Haßloch lädt zu einer sommerlichen Radtour am Mittwoch, dem 17. Juni ein. Die etwa 28 Kilometer lange Strecke ohne nennenswerte Steigungen ist auch für weniger geübte Radler geeignet, schreibt der Seniorenbeirat. Eine Einkehr ist im Waldhaus Gommersheim vorgesehen.

Für die Teilnahme wird ein verkehrssicheres Fahrrad, gerne auch ein E-Bike benötigt. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Voraussetzung.

Start und Ziel sind am Naturfreundehaus an der Fohlenweide in Haßloch, Beginn ist um 14 Uhr.

Anmeldung bei Hans Michel, Telefon 0162 3045 856, gerne auch unter Angabe von Namen und Rufnummer auf den Anrufbeantworter sprechen.

Bei unsicherem Wetter wird empfohlen, sich vorab telefonisch beim Organisator zu erkundigen, ob die Tour stattfindet.