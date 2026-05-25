Kurz vor 20 Uhr sind am Freitagabend auf dem Radweg, der parallel zur L530 verläuft, in Höhe Birkenhofs bei Meckenheim zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 22-Jähriger war in Richtung Haßloch unterwegs, als ihm eine Fahrradfahrerin entgegenkam. Die bislang unbekannte Frau ist aus noch ungeklärten Gründen nach links gefahren und so mit dem 22-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann stürzte über den Lenker und erlitt Verletzungen am Arm. Den Schaden am Fahrrad beziffert die Polizei auf 200 Euro. Zur medizinischen Versorgung wurde der 22-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Der Rettungsdienst war vor der Polizei an der Unfallstelle und forderte die am Unfall beteiligte Frau, die sich verbal aggressiv verhalten habe, Abstand zu halten. Kurz danach habe sie die Unfallstelle verlassen. Da die Frau nur eingeschränkt Deutsch gesprochen habe, könnte es sein, so die Polizei, dass sie die Aufforderung des Rettungsdienstes falsch verstanden habe. Die Frau soll 35 bis 40 Jahre alt sein. Sie trug eine eckige Brille und hatte eine schwarze Tasche dabei. Zudem soll sie in Begleitung eines etwa zehnjährigen Mädchens gewesen sein, das ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs und rosa gekleidet war.

Um den Unfall aufklären und die gesuchte Frau ermitteln zu können, hofft die Polizei Haßloch auf Hinweise von Zeugen: Telefon 06324 9330.