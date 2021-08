Die Schulleiterstelle an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim/Wachenheim ist noch nicht wieder besetzt. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier auf Anfrage mit. Das Verfahren sei „in eine finale Phase eingetreten“, hieß es, habe aber noch nicht beendet werden können. Obwohl die Schulleiterstelle zum Schulstart noch vakant sein werde, sei die Schule mit Lehrerwochenstunden „entsprechend versorgt“. Der langjährige Leiter der Schule, Georg Dumont, war zum 1. August in den Ruhestand verabschiedet worden. Er hatte die Schule seit ihrer Gründung 2008 geleitet.

Für die neuen Fünftklässer startet das neue Schuljahr am Dienstag, 31. August, 8.45 mit einer Begrüßungsfeier am Standort Wachenheim. Für alle Teilnehmer gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet).