Spätestens bis Ende Dezember soll die Neustadter Filiale des Schuhhauses Dielmann in der Hauptstraße schließen. Sie gehört neben Standorten in Kaiserslautern , Frankenthal und Mannheim zu jenen bundesweit 13 Niederlassungen, die die Darmstädter Dielmann-Gruppe infolge eines Sanierungsverfahrens nicht mehr weiterführen wird. In Neustadt sind vier Mitarbeiter beschäftigt. Alle Arbeitsverhältnisse in den betroffenen Filialen seien unter Berücksichtigung einer dreimonatigen Frist gekündigt worden, eine Weiterbeschäftigung an anderen Standorten sei nicht möglich, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Im Juni war für Teile der Dielmann-Unternehmensgruppe ein Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt worden. Danach wurden Gespräche mit allen Beteiligten, auch den Vermietern, geführt mit dem Ziel, das Unternehmen neu aufzustellen, um am Markt bestehen zu bleiben. Alle Filialen sollten auf den Prüfstand kommen. „Die Schließungen sind aus wirtschaftlichen und insolvenzrechtlichen Gründen ein unerlässlicher Schritt“, erklärte Geschäftsführer Michael Specht auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er zeichnet für den Restrukturierungskurs der Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG verantwortlich.