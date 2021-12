Schottergärten sind vielen Menschen ein Dorn im Auge, vor allem aus ökologischen Gründen. Um private Gartenbesitzer zu animieren, ihre Schottergärten in „normale“ Gärten umzuwandeln, soll die städtische Umweltabteilung in einer der nächsten Stadtratssitzungen ein Konzept vorlegen, wie Entsiegelung und Umbau gefördert werden können. Diesem Antrag der SPD-Fraktion stimmte der Stadtrat am Dienstag einhellig zu. Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) begrüßte den Antrag. Die Verwaltung sei bereits an dem Thema dran. Damit das Vorhaben kein zahnloser Tiger bleibe, brauche es aber Geld, um wie etwa in Haßloch finanzielle Anreize für die Bürger zu schaffen. „Ansonsten müssen wir uns weiterhin auf Öffentlichkeitsarbeit beschränken“, so Blarr.