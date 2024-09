Noch ist nicht eindeutig geklärt, warum es am Sonntagabend auf dem Schorlefest im Stöckelfeld zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Festbesuchern kam. Wie die Polizei in Edenkoben mitteilt, schlug dabei ein 61 Jahre alter Mann einem 57-Jährigen zweimal ins Gesicht, der im Anschluss die Polizei verständigte und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattete. Zudem beschuldigte der jüngere, alkoholisierte Kontrahent den 61-Jährigen, dass dieser ihm seine Sonnenbrille im Wert von 600 Euro entwendet hätte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.