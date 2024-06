Jeden Samstag bietet der SC Neustadt interessierten Kindern die Möglichkeit, sich bei einer Schnupperstunde im Wasserball auszuprobieren.

Am vergangenen Samstag stand Lucas Stedler alleine am Beckenrand des Stadionbads. Dabei hat sich der 18-jährige Wasserballer einiges einfallen lassen, um dem Nachwuchs ein erstes Gefühl für diese Sportart zu vermitteln. Der SC Neustadt bietet mit Stedler jeden Samstag im Stadionbad von 10 bis 11 Uhr eine kostenlose Schnupperstunde für Kinder des Jahrgangs 2015 und jünger an. Stedler: „Wir sind immer samstags da, egal wie das Wetter ist. Die Schnupperstunde findet auch bei Regen statt. Nur bei Gewitter ist das Becken gesperrt.“ Die Wassertemperatur beträgt schließlich rund 26 Grad und Stedler hat viele Bewegungsspiele vorbereitet, bei denen den jungen Sportlern schnell warm werden soll.

Dabei muss nur der normale Eintritt für das Bad an der Kasse entrichtet werden. Und natürlich bleibt es auch nicht bei nur einer Stunde. Stedler: „Jeder der möchte, kann an den Samstagen so oft kommen, wie er Lust hat. Ich plane das auch für die Wintersaison im Moby Dick.“ Wasserball ist zwar eine Mannschaftssportart mit einigen Regeln, doch am Anfang stehen für die Kinder der Spaß und die Bewegungsabläufe im Vordergrund. Jetzt hofft Stedler auf den kommenden Samstag. „Das Wetter wird besser werden“, ist er zuversichtlich.