Der SC Neustadt bietet Kindern samstags im Stadionbad eine Stunde lang Übungen und Spiele zum Ausprobieren. Ein 18-Jähriger zeigt den Kleinen erste Tricks.

„Wasserball hat in Neustadt eine lange Tradition. Ich möchte helfen, dass das auch so weitergeht und wir Nachwuchs bekommen.“ Wer das sagt, ist nicht etwa ein Seniorenwasserballer oder einer der altgedienten Wasserballrecken des SC Neustadt. Nein, es ist ein junger Nachwuchsmann. Lucas Stedler steht ab dem 1. Juni samstags von 10 bis 11 Uhr am Beckenrand bereit, um junge Interessenten im Stadionbad die ersten Wasserball-Tricks zu zeigen.

Manager Michael Heinz: „Wir bieten jeden Samstag am Vormittag ein Schnuppertraining für die Jahrgänge 2015 und jünger. Jeder, der interessiert ist, kann mitmachen. Die eigentliche Teilnahme ist kostenlos, der Eintritt für das Schwimmbad muss an der Kasse des Stadionbades entrichtet werden.“

Vielleicht auch im Winter

Stedler kann sich vorstellen, das Training nicht nur im Sommer im Freien durchzuführen, sondern auch im Winter im Moby Dick. Stedler: „Ich war sieben Jahre lang bei der Jugend aktiv und habe mit der U18 tolle Erlebnisse gehabt. Wasserball hat mich in dieser Zeit geprägt, der Sport war ein großer Teil in meiner Jugend. Jetzt setze ich mich ein, damit auch andere Kinder diese Erfahrung machen können. Und mir ist natürlich wichtig, dass es weiterhin starken Nachwuchs für uns gibt.“

Er selbst geht in die zwölfte Klasse des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums (KKG) und legt jetzt erst mal eine längere Pause im aktiven Training ein, um sich auf die Klausuren und das Abitur vorzubereiten. „Außerdem haben viele meiner Freunde, die mit mir in der U18 waren, jetzt andere Vereine, weil sie von auswärts kamen. Aber ich kann mir vorstellen, den Trainerschein zu machen, wenn ich das nach der Schule zeitlich hinbekomme.“

Projektwochen und Ferienhits

Einen Einführungskurs absolviert er noch, auch ein polizeiliches Führungszeugnis kann er vorweisen. Der 18-Jährige bringt schon eine Menge praktischer Erfahrung mit beim Trainieren der Jüngsten. So hat er Wasserball innerhalb der städtischen Ferienhits angeboten. An seiner Schule KKG leitete er die Projektwochen in dieser Sportart. Ihm sei wichtig, dass die Kinder Spaß hätten. Außerdem sei es ein Teamsport, es werde viel mit dem Ball gespielt. Geübt wird dabei, wenn im großen Becken nicht so viel los ist, in Stehhöhe – der Hubboden wird entsprechend hochgefahren. Alternativ geht es in das große Nichtschwimmerbassin. Stedlers Plan: „Kennenlernspiele, Abwechslung, Pausen, Bewegung. Es kommt darauf an, wie viele jeweils da sind und ob es kalt ist.“ Lucas Stedler betont nochmals: „Jeder kann einfach vorbeikommen, der es mal ausprobieren möchte.“