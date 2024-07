Zwei Jahre ist es her, dass die Parkverwaltung des Haßlocher Holiday Parks die Attraktion „Burg Falkenstein“ geschlossen hat. An ihrer Stelle soll ein Schlumpfland entstehen. Erste Umbaumaßnahmen dafür laufen. Der Marketingleiter hat eine Idee, wie man an die alte Burg Falkenstein erinnern könnte.

„Alarm, sie schießen mit Brandpfeilen, die Mauer stürzt ein.“ An diese Worte werden sich langjährige Besucher des Holiday Parks vielleicht noch erinnern können.