Wegen eines Trauerfalls „im näheren Darsteller-Umfeld“ sagt die Neustadter Schauspielgruppe ihr diesjähriges Winterstück ab. Dies teilt der Vorsitzende Pascal Bender mit. Geplant waren für März/April sieben weitere Aufführungen der letztjährigen Inszenierung des Zwei-Personenstücks „Nacht, Mutter“ von Marsha Norman im Kulturhof 1590 in Maikammer – die erste am 25. März, die letzte am 10. April. „Wir bedauern dies und bemühen uns, das Stück zu einem späteren Zeitpunkt auf den Spielplan zu setzen“, sagt Bender. Dies werde aber definitiv nicht mehr in diesem Jahr geschehen. In dem Stück liefern Nadine Ibelshäuser und Sabine Zurmeyer ein intensives Kammerspiel um eine fatale Mutter-Tochter-Beziehung. Regie führte Matthias Ibelshäuser.