Der SC Neustadt ist während der städtischen Ferienhits in den letzten drei Sommerferienwochen jeweils für eine Woche mit einem Ganztagscamp von Montag von Freitag am Start.

Die sieben Betreuer bieten im Hambacher Schwimmbad zusammen mit dem Förderverein, der DLRG und der Jugend forscht AG ein abwechslungsreiches Programm. Geleitet wird das Camp von Michael Heinz, dem Vorsitzenden des SCN. Der Fokus liegt dabei auf den sportlichen Aktivitäten im „Basislager“ Schwimmbad.

Im täglichen Angebot sind Schwimmkurse, Wasserball sowie die diversen Anlagen des Hambacher Freibades. Heinz zählt auf: „Tischtennis, Beachvolleyball, Fußball, Boule, Basketball, Kooperations- und Beweglichkeitsspiele. Separat zu buchen mit 10 Euro pro Einheit sind Aktivitäten bei Jugend forscht.“ Ganz wichtig ist ihm: „Die Schwimmkurse finden bei jedem Wetter statt. Freibadschwimmer kennen kein „Nicht-Badewetter“.“ Bei Gewitter gibt es die Ausweichmöglichkeit der Turnhalle an der benachbarten Grundschule. Heinz: „Kommt es ganz dick, gibt es einen Kinobesuch oder eine Fahrt zum Terrarium Landau.“

Sicherheit dank Bändchen

Weil sich das Programm fast vollständig im Schwimmbad abspielt, ist die Sicherheit der Kinder im Fokus. Am ersten Tag stellen die Kinder ihre Schwimmkenntnisse vor. Je nach Fähigkeiten erhalten sie ein Armband, das den Teilnehmern die genaue Nutzung der Anlage gestattet. So dürfen Kinder mit grünem Bad alle Anlagen nutzen, Voraussetzung sind natürlich fortgeschrittene Schwimmkenntnisse. Das orangefarbene Band gestattet den Aufenthalt im Kinderbecken mit Rutsche und unter Aufsicht auch den Sprungturm. Kinder, die noch ohne Schwimmkenntnisse sind, erhalten ein rotes Band und dürfen nur ins Kinderbecken, wenn ein Betreuer direkt eng am Kind, mit maximal drei Kindern, dabei ist.

Die Teilnehmer erhalten einen ausführlichen Elternbrief, mit Kontakt-Telefonnummer sowie einer Liste, was für das Camp benötigt wird. Heinz meldet für die Woche ab 20. Juli noch drei freie Plätze, für die Woche am 27. Juli 16 freie Plätze, sowie für die Woche ab 3. August noch zwölf freie Plätze. Anmeldung über die städtische Ferienhits-Seite Neustadt, Telefon 06321-8551624, E-Mail ferienhits@neustadt.eu.