Die Mauern des Hochspeyerbachs und der daneben verlaufende Radweg hinter den Anwesen Hauptstraße 116 bis 120 sind schon lange marode. Wann tut sich dort etwas?

Bereits 2022 hatte der damalige Gemeinderat beschlossen, dass Mauern und Radweg saniert werden sollen. Außerdem wurde festgelegt, dass zur Finanzierung der Arbeiten ein Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes für 2023 beantragt werden soll. Ein Zuschuss von 189.000 Euro wurde bereits im Frühjahr 2023 bewilligt, doch wurden die Arbeiten erst über ein Jahr später ausgeschrieben.

Zu Beginn waren die Kosten von der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung auf 75.000 Euro geschätzt worden. Bei der Ausschreibung wurden die Kosten auf 316.000 Euro veranschlagt. Die Angebote zur Ausführung der Arbeiten lagen jedoch um einiges höher. Beim billigsten Angebot betrug der Preis rund 367.000 Euro. Daraufhin beschlossen die Ratsmitglieder im Juni, die Ausschreibung aufzuheben. Außerdem wurde festgelegt, dass eine neue Planung erstellt und dabei die vorgesehenen Maßnahmen reduziert werden sollen.

Reduzierte Kosten

Diese Planung liege nun vor, teilte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Bei der neuen Planung sind nach Angaben von Kretner an der Mauer in Richtung Bahnlinie keine Sandsteine vorgesehen. Außerdem werde auf eine Mittelinsel auf dem Radweg verzichtet. Dadurch würden sich die Kosten auf etwa 287.000 Euro reduzieren. Die Ratsmitglieder stimmten der geänderten Planung einhellig zu.

Außerdem wurde beschlossen, dass die Arbeiten ausgeschrieben werden und Kretner den günstigsten Bieter beauftragen kann. Dies unter der Voraussetzung, dass sich die Angebote in Höhe der veranschlagten Kosten von etwa 287.000 Euro bewegen. Die Gewährung des Zuschusses aus dem Investitionsstock des Landes ist befristet. Diese Befristung wurde bis Ende des Jahres verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen zumindest die Aufträge für die Arbeiten erteilt worden sein.