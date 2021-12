Die Neustadter freuen sich offenbar auf den Rundwanderweg, der nächstes Jahr eröffnet werden soll. Der Innenstadtbeirat hatte die Idee zu diesem Projekt und sucht derzeit nach einem Namen für den Weg. Vor zwei Wochen hatte Beiratsvorsitzender Norbert Schied einen Aufruf unter den RHEINPFALZ-Lesern gestartet. Die Resonanz begeistert ihn. 33 Vorschläge seien bisher bei ihm unter der Mailadresse norbert.schied@neustadt.eu eingereicht worden. „Das zeigt, dass unsere Idee mit dem Rundwanderweg ankommt“, so Schied. Auch von den eingereichten Namensvorschlägen ist er angetan: „Die Leute geben sich viel Mühe und begründen ihre Ideen zum Teil sogar ausführlich.“ Eine Jury soll im Januar den Sieger des Wettbewerbs küren. Für die Einsender der drei beliebtesten Namen werde es zudem Preise geben. Was Schied auch freut: „Wir als Innenstadtbeirat werden in den Zusendungen für unser Engagement gelobt.“ Der Rundwanderweg soll etwa zwölf bis 13 Kilometer lang sein und Besucher zu wichtigen Stationen in der Altstadt sowie anderen schönen Ecken der Stadt führen. Wanderer sollen die Route entweder komplett oder in Etappen in Angriff nehmen können. Auch eine Beschilderung ist geplant, und an einzelnen Stationen soll Wissen rund um die Geschichte der Stadt vermittelt werden.