Mit Schutzmasken im Gesicht und einer Menge bunter Schilder am Körper oder in den Händen haben rund 70 Menschen am Freitagnachmittag gegen die weltweite Klimapolitik protestiert. Zum siebten Mal hatte die Neustadter Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung zum Klimastreik eingeladen. Unterstützung bekam sie unter anderem auch von außerhalb Neustadts, etwa vom Klimatreff Haßloch.

Nach einer Kundgebung auf dem Marktplatz zogen die Demonstranten durch die Neustadter Fußgängerzone – wegen Corona verteilt auf mehrere Standorte und ohne die üblichen Parolen zu skandieren. „Der Klimawandel ist unsere größte Zukunftssorge“, sagte Mirjam Alberti von der Neustadter Klimaaktion. Es gehe darum, der Thematik eine größere Lobby zu verschaffen. Die Protestplakate wurden nach der Aktion am Zaun der Marienkirche aufgehängt.