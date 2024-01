Das ehemalige Restaurant „Oscar’s“ am Neustadter Cineplex-Kino öffnet unter neuem Namen und neuer Leitung. Das Restaurant war im Sommer 2023 nicht aus den Betriebsferien zurückgekehrt. Florian Wiedemann hat die Leitung abgegeben. Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert, die die Räume vermieten, machte sich auf die Suche nach einem Nachfolger und wurde mittlerweile fündig, wie er auf Anfrage bestätigt. Künftig soll das Lokal unter dem Namen „Velvet“ geführt werden.

Dass es neue Pächter gibt, wurde auch auf der Website „restaurantvelvet.de“ ersichtlich, auf der Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht werden. Das junge Start-up-Unternehmen „velvet Neustadt UG“ beschreibt dort das kommende Restaurant als „Erlebnisgastronomie hier am Cineplex“. Bis Redaktionsschluss waren die Betreiber nicht für eine Stellungnahme verfügbar, das genaue Konzept bleibt also noch offen.