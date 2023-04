Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Plauen geht es am Wochenende für den SC Neustadt um alles oder nichts. Um in der höchsten Spielklasse zu bleiben, muss das Team mindestens Zweiter zu werden. Auf einen Mann kommt es besonders an.

Wasserball-Bundesligist SC Neustadt muss am Wochenende „dicke Bretter bohren“. Die Mannschaft hatte es versäumt, sich in der Abstiegsrunde der höchsten Spielklasse unter sechs Teams