An einem ungewohnten Ort, in der Event-Location Metallwerk in Mußbach, präsentiert der Neustadter Kleinkunstverein „Die Reblaus“ am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr seinen nächsten Kabarett-Gast: die als Jugendliche in den 90ern mit ihren Eltern aus Moskau nach Deutschland emigrierte Komikerin, Kabarettistin und Songwriterin Liza Kos, mit bürgerlichem Namen Elizaveta Kostyuk. Die 40-jährige Wahl-Aachenerin greift in ihrem Programm „Was glaub ich, wer ich bin“ ihre eigene, eigentümliche Integration in Deutschland auf, erzählt aber auch augenzwinkernd von ihrem Herkunftsland Russland und der Türkei und spielt dabei mit den Identitäten und dem Selbstverständnis der Frau. „Von Minirock und weiße Stiefel tragenden Russinnen, die Wodka trinken, über Türkinnen, die ihren Mann von hinten im Auge behalten, zu mülltrennenden Deutschen, wird jede Nation durch den Kakao gezogen“, heißt es in der Ankündigung. Karten (20/17 Euro) in der Neustadter Bücherstube, bei Quodlibet, Tabak Weiss und unter www.reservix.de. Das Gastspiel in Mußbach ist dabei nach Auskunft des „Reblaus“-Vorsitzenden Harald Kargus „ein Versuch“, der sich vor allem daraus ergab, dass der etatmäßige Ausweichspielort, die Meerspinnhalle in Gimmeldingen, an diesem Abend durch eine andere Veranstaltung begelegt ist.