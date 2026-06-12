Die Agravis Raiffeisen-Markt GmbH gibt ihren Standort in Haßloch auf. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt, wird der Raiffeisen-Markt in der Schillerstraße zum 31. Juli schließen, weil es „keine wirtschaftliche Perspektive“ mehr gebe. Die Geschäftsführung sei nach einer Analyse der aktuellen Geschäftszahlen und der Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort zu dem Ergebnis gekommen, dass ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb dauerhaft nicht möglich sei, so eine Unternehmenssprecherin. In die Bewertung seien unter anderem die Umsatzzahlen, die vorhandenen Verkaufsflächen, die Parkplatzsituation sowie mögliche Entwicklungsperspektiven des Standorts eingeflossen. Auch weitere Investitionen könnten demnach keine positive Prognose für den Markt begründen. Von der Schließung sind fünf Mitarbeitende betroffen. Für sie sollen nach Angaben des Unternehmens sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.

Die Agravis Raiffeisen AG mit Sitz in Münster zählt zu den großen Agrarhandelsunternehmen in Deutschland. Die Gruppe ist unter anderem in den Bereichen Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau, Agrartechnik, Energie sowie Raiffeisen-Märkte tätig. Nach Unternehmensangaben beschäftigt Agravis rund 7000 Mitarbeitende an 400 Standorten und erzielt einen Umsatz von mehr als 8,4 Milliarden Euro.