Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Radler und Fußgänger müssen keine Feinde sein – auch nicht in der Neustadter Hauptstraße

Am Freitag, 9 Uhr, in der oberen Hauptstraße in Neustadt. Noch anderthalb Stunden dürfen Radfahrer durch die Fußgängerzone fahren. Das gefällt nicht jedem. Warum nicht,