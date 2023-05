Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Maikammer. Nach Angaben der Polizei Edenkoben fuhr der 33-Jährige gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Kirrweiler und kam dabei an einer Parkbox vorbei, in der ein Auto stand. Als er diese umfahren wollte, habe er die Kontrolle über das Rad verloren, sei gestürzt und mit Oberkörper und Kopf gegen den Pkw geprallt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da er laut Polizei deutlich nach Alkohol roch, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.