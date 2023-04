Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Saison 2019/20 im Saalbau ist zu Ende. Vorzeitig und anders als erwartet. Eigentlich also Zeit für einen Blick auf das, was die Musik und Theaterfreunde 2020/21 in den Reihen „Konzert“, „Schauspiel“ und „Leichte Muse“ erwartet. Doch Kulturdezernent Ingo Röthlingshöfer dämpft die Hoffnungen. Dass man im September einfach so zum Normalbetrieb zurückkehrt, hält er für „derzeit nicht vorstellbar“.

„Stellen Sie sich ein Orchester mit 100 Leuten auf der Bühne vor. Wie soll das gehen?“, wirft er als Frage in den Raum. „Ein Trio