Die Arbeiten an der Hütte standen im Mittelpunkt der Jahresrückschau des Vorsitzenden beim Pfälzerwaldverein Neidenfels. Helfende Hände werden immer gesucht.

bei der Rückschau auf das vergangene Jahr hob Vorsitzender Jochen Fusser die Investitionen und Arbeiten des vergangenen Jahres an und in der Gaststätte sowie im Übernachtungsbereich der Lichtensteinhütte hervor. Hauptsächlich seien alle Fenster in der Gaststätte und im Dachgeschoß gegen dreifach verglaste Fenster ausgetauscht worden, wodurch spürbar Heizkosten gespart würden. Die Renovierung der Küche beziehungsweise die Umrüstung auf Edelstahl stehe als Nächstes an – möglichst schon nächstes Jahr. Der Innenraum sowie die Zimmer und der Aufenthaltsraum im Obergeschoß wurden neu gestrichen und Bilder mit lokalem Bezug im Gastraum angebracht.

Der Werkraum sei nach Jahrzehnten von Dieter Buschmann, Roger Melzer und Klaus List komplett entrümpelt und mit einer neuen Werkbank und Geräten versehen worden. Demnächst sei ein Arbeitseinsatz im Außenbereich geplant. In dieser Sommersaison soll der Außenbereich schöner gestaltet werden, es sollen neue Tische und Stühle angeschafft und die Bepflanzung neu gestaltet werden.

Der Hüttenbetrieb laufe gut, informierte Fusser, der gleichzeitig um Unterstützung bei den Hüttendiensten bat. Die Übernachtungen in der Hütte hätten sich etabliert und liefen saisonabhängig gut. Teilweise sei der Übernachtungsbereich sogar ausgebucht.

Bei den Ergänzungswahlen wurde Jürgen Keller in die seit einigen Monaten verwaiste Funktion des Wanderwarts gewählt. Ein Nachrücker für die Funktion Beisitzer/in Jugend und Familie wurde nicht gefunden.

Ehrungen

40 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Rosemarie Leidner, Brigitte Backes

Wanderehrungen: Ilse Seiler, Heinz Seiler, Brigitte Zwally, Sandra Keller, Melanie Seiberth, Ralf Seiberth, Martina Kempter, Monika Pfeifer, Wiltrud Athön, Hans Althön