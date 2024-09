In sogenannten Terminwohnungen werden in Neustadts Innenstadt sexuelle Dienstleistungen angeboten. Die Stadt will das verbieten, doch die Besitzerin und die Mieterinnen wehren sich vor dem Verwaltungsgericht. Nun hat ein Richter entschieden

Mit drei Verfügungen, die jeweils mit der Androhung eines Zwangsgelds in Höhe von 3500 Euro verbunden waren, untersagte die Stadtverwaltung die Nutzung von Wohnungen als sogenannte Terminwohnungen in einem