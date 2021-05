Nach RHEINPFALZ-Informationen hat es in den vergangenen zwei Tagen einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof im Neustadter Ortsteil Mußbach gegeben. Die Staatsanwaltschaft in Frankenthal bestätigt auf Anfrage, dass ein Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Bedrohung sowie wegen verschiedener Vergehen nach dem Waffengesetz läuft. Da die Ermittlungen noch andauern, macht der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt. Angesprochen auf die Dauer des Einsatzes sagte Ströber: „Es gibt Einsätze, die erfordern Folgemaßnahmen.“ Auch dass am Mußbacher Bahnhof ermittelt wurde oder noch wird, mochte er nicht bestätigen. Jedoch waren am Freitagmorgen Polizeibeamte vor Ort. Am Montag wollen Staatsanwaltschaft das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen Näheres zu dem Fall bekanntgeben.