Die Polizei Edenkoben sucht zwei unbekannte Personen. Mehrere Bürger haben laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr und später noch einmal gegen 17 Uhr zwei verdächtige Personen gemeldet, die sich in Höhe der Immengartenstraße und Marktstraße in Maikammer in auffälliger Weise die dortigen Häuser angesehen und auch in mehrere Höfe geschaut hätten. Hinweise zu dem Duo oder erneute Wahrnehmungen nimmt die Polizeidienststelle Edenkoben, Telefon 06323 9550, entgegen.