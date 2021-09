Ein lauter Knall hat am Samstag gegen 2.45 Anwohner in der Friedrichstraße aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache waren laut Polizei zwei eingeschlagene Schaufensterscheiben einer Optikerfiliale in derselben Straße. Zwei Männer verschafften sich dadurch Zutritt zum Vorraum des Geschäfts. Weiter kamen sie jedoch nicht, da die von den Anwohnern gerufenen Polizisten eintrafen. Die Einbrecher ergriffen zu Fuß die Flucht. Ein Täter konnte eingeholt und festgenommen werden, wobei die Polizisten ein Distanzelektroimpulsgerät, einen sogenannten Taser, einsetzen mussten. Der zweite Täter floh in unbekannte Richtung.

Der Festgenommene stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto der Einbrecher fanden die Beamten in der Nähe des Tatortes und stellten es sicher. Am Schaufenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06321/8540 zu melden.