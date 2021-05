Nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines roten Fiat sucht die Polizeiinspektion Edenkoben.

Anlass ist ein mutmaßlich von dem Wagen verursachter Unfall am Samstag gegen 11.45 Uhr auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Laut Polizei war ein 27-jähriger VW-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Süd auf der Überholspur, als ihn der rote Fiat durch dichtes Auffahren nötigte, auf die rechte Fahrbahn zu wechseln. Dabei scherte er aber zu dicht vor dem vorausfahrenden Fahrzeug ein, was bei diesem das automatische Bremsen auslöste. Es kam zu einem Auffahrunfall mit einem folgenden Wagen, der mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzt war. Der Polizei zufolge wurde aber glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Der rote Fiat fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizeiinspektion Edenkoben sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Fiat geben können: entweder unter 06323/955-0 oder per E-Mail .