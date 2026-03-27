Am 26. Januar endete Europas größtes von den Sparkassen organisiertes Börsenspiel nach 17-wöchiger Spielzeit.

Kürzlich war die Preisverleihung. Von Schulen aus dem Landkreis Bad Dürkheim sowie den Städten Frankenthal und Neustadt sammelten von 1. Oktober bis 26. Januar 136 Teams mit 360 spielberechtigten Schülern risikofrei Börsenerfahrung – mit fiktiven Depots, realen Kursen und durchdachten Strategien. Ziel war es laut Pressemitteilung, den Teilnehmern die Funktionsweise der Börse und Märkte näherzubringen. Dafür stand jeder Spielgruppe ein virtuelles Depotvolumen zur Verfügung. Es galt, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch gezielte Investitionen zu steigern, um sich die Chance auf einen von zehn Geldpreisen im Sparkassen-Wettbewerb zu sichern. Dabei wurden laut Mitteilung nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen bewertet.

Thomas Distler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt, überreichte die insgesamt zehn von der Sparkasse Rhein-Haardt ausgeschriebenen Geldpreise an die Siegergruppen. Sehr erfolgreich waren die Teams des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt, die für sich und die Schule Preisgeld in Höhe von insgesamt 2100 Euro erzielten. Auch die Teams des Hannah-Arendt-Gymnasiums konnten sich über Preise für sich und die Schule freuen.