Trotz gleich drei Bestleistungen hatte Nico Engel im U20-Zehnkampf bei den Pfalzmehrkampf-Meisterschaften in Kaiserslautern im vereinsinternen Titelduell der TSG Neustadt das Nachsehen gegen Patrick Frey.

In einer der engsten Entscheidungen der Titelkämpfe verpasste Lilian Stürm vom LC Haßloch den Pfalztitel nur um zwei Punkte. Medaillen für Teilnehmer aus der Region gab es auch bei den an gleicher Stelle ausgetragenen Jugend-Langstreckenmeisterschaften.

Von Beginn an in Führung lag im Zehnkampf der Altersklasse U20 Patrick Frey nach seinen 11,61 Sekunden im 100-Meter-Lauf. Obwohl er in 12,32 Sekunden so schnell sprintete wie zuvor noch nie und auch über 1500 Meter in 5:04,98 Minuten und im Weitsprung mit 5,67 Metern neue Bestleistungen markierte, blieb im Zehnkampf für Engel mit 4158 Punkten Platz zwei hinter Patrick Frey (5208). Einen weiteren Pfalzmeistertitel sicherte sich Patrick Frey im Fünfkampf mit 3005 Punkten. Hinter Leo Jonathan Naumer (LCO Edenkoben, 2554) wurde Nico Engel (2399) in dieser Disziplin Dritter.

Bub mit großem Vorsprung

Einen starken Tag erwischte im Fünfkampf der Männer Daniel Bub als einziger Starter der TSG Haßloch. Mit 24,07 Sekunden über 200 Meter unterstrich er gleich seine Titelambitionen und ließ unter anderem 5,62 Meter im Weitsprung, 38,23 Meter im Diskuswurf und 45,96 Meter mit dem Speer folgen. Mit 2768 Punkten distanzierte er die Konkurrenz um mehr als 1000 Punkte und holte ungefährdete den Titel.

Ein deutlich größeres Feld war im Zehn- und Fünfkampf der männlichen U18-Jugend auf der Jagd nach Punkten. Trotz der besten Zeit aller Fünfkämpfer von 11,53 Sekunden von Constantin Rau ( TSG Neustadt) blieb es im weiteren Verkauf eng im Kampf um den Titel und die Medaillen. Neue Bestleistungen im Weitsprung (6,18 Meter) und Kugelstoßen (12,12 Meter) gaben schließlich den Ausschlag zum Sieg mit 3042 Punkten gegen die hartnäckigen Verfolger David Wojta (TG 04 Limburgerhof, 2972) und Jan Grammer (ASV Landau, 2701). Mit 2540 Punkten verfehlte der zweite Neustadter Fünfkämpfer, Julius Rau, als Vierter das Treppchen nur knapp.

Mateja verbessert sich

Eine überzeugende Vorstellung bot im Dreikampf der Schülerinnen W13 Amélie Mateja (LC Haßloch). Sie steigerte sich in allen drei Disziplinen auf 10,58 Sekunden im 75-Meter-Sprint, auf 4,34 Meter im Weitsprung und genau 30 Meter im Ballwurf. Mit 1333 Punkten holte sie überlegen die Pfalzmeisterschaft. Beste Starterin der TSG Neustadt war Lina Hergel auf Platz fünf (1226 Punkte).

Fast hätte im Dreikampf der W12 Lilian Stürm die vor dem Ballwurf als letzter Disziplin noch recht deutlich führende Fatoumata Diawara (ABC Ludwigshafen) noch abgefangen. Mit 39 Metern warf sie eine neue Bestweite und lag in der Gesamtwertung mit 1290 Punkten nur zwei Zähler hinter der Ludwigshafenerin. In dem mit 30 Teilnehmerinnen am besten besetzten Wettbewerb dieser Meisterschaften belegte mit Nina Dreier eine zweite Starterin des LC Haßloch Platz fünf mit 1196 Punkten.

Eine weitere Medaille für den LC Haßloch holte mit 1224 Punkten Moritz Kieper als Dritter im Dreikampf der M13. Bronze gab es eine Klasse tiefer auch für Finn Wittenberg von der TSG Neustadt, der mit 1080 Punkten Rang zwei nur um 17 Punkte verpasste.

Huber zuerst im Ziel

Ein Titel bei den Jugend-Langstreckenmeisterschaften ging über 2000 Meter der Schülerinnen W13 durch Franziska Huber an den LC Haßloch, die nach 7:24,06 Minuten als Erste im Ziel war. Eine weitere Silbermedaille über diese Strecke für den LCH sicherte sich in Bestzeit von 7:27,21 Minuten Paul Meyer. Auf der längeren 3000-Meter-Strecke holte in der männlichen U18-Klasse Christian Stengl (LC Haßloch) mit 10:54,45 Minuten ebenfalls Silber.