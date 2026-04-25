Der PWV Hambach hat nach eigenen Angaben am Hohen-Loog-Haus 2025 rund 10.000 Kilowattstunden Strom eingespart. Auch die Mitgliederzahl ist erneut gestiegen.

Der Pfälzerwald-Verein Hambach hat nach eigenen Angaben durch die Photovoltaikmodule auf dem Dach des Hohen-Loog-Hauses im Jahr 2025 rund ein Drittel des bisherigen Strombedarfs eingespart. Wie der Vorstand bei der Jahresmitgliederversammlung mitteilte, ist zudem die Elektrosanierung des Hauses abgeschlossen.

Laut Pressemitteilung des PWV Hambach war die Sanierung der Leitungen nötig geworden, nachdem im Winter 2025 das Dach der Hütte neu gedeckt und darauf eine Solaranlage montiert worden war. Der erzeugte Strom habe neue Anforderungen an die bisherigen Hausleitungen gestellt. Bei der Versammlung im Hambacher Weingut Naegele hieß es weiter, im abgelaufenen Jahr seien 10.000 Kilowattstunden Strom weniger extern bezogen worden. Das entspreche etwa einem Drittel des bisherigen Bedarfs.

Vor allem für die Kühlhäuser

Nach Angaben des Vereins wird Strom auf der Hohen Loog vor allem für mehrere Kühlhäuser benötigt, in denen Vorräte lagern. Weil in der wärmeren Jahreszeit die Sonne intensiver scheine und zugleich der Stromverbrauch für die Kühlhäuser steige, habe sich die Investition „sehr ausgezahlt“, hieß es laut Pressemitteilung in der Versammlung.

Zusätzlich erhielt der PWV Hambach laut Mitteilung einen Zuschuss des Bezirksverbands Pfalz. Der kommunale Verband stellte demnach 40.000 Euro für die Umbaumaßnahmen und die Sanierung des Hohen-Loog-Hauses bereit. Damit werde ein Viertel der entstandenen Kosten gedeckt. Eine Plakette am Hohen-Loog-Haus solle an den Zuschuss erinnern.

Mitgliedsbeitrag bleibt erstmal, wie er ist

Auch die Mitgliederzahl der Ortsgruppe stieg nach Angaben des PWV Hambach erneut leicht. Zum Stichtag 20. April 2026 lag sie demnach bei 1574, wobei Austritte und Verstorbene berücksichtigt sind. Die Versammlung sprach sich laut Pressemitteilung außerdem dafür aus, eine vom Hauptverein beschlossene höhere Abgabe der Ortsgruppen vorerst nicht an die Mitglieder weiterzugeben. Einzelmitglieder zahlen damit weiter 20 Euro im Jahr, Familien 27 Euro.

Gestiegen ist nach Angaben des Vereins auch die Zahl der Übernachtungen im sogenannten Basecamp, einem Anbau hinter dem Hohen-Loog-Haus. Die Unterkunft für maximal 14 Personen könne von Wanderern, Familien oder anderen Gruppen über die Homepage des Vereins für ein Wochenende gemietet werden, Voraussetzung sei die Mitgliedschaft im PWV Hambach. Vorstandsmitglied Peter Behrens habe „insgesamt fast 1000 Übernachtungen im Jahr 2025“ errechnet.