Der Ortsbeirat Hambach hat sich am Dienstagabend mit den aktuellen Entwicklungen zum Parkplatz Andergasse/Judengasse befasst. Kurz vor Weihnachten hatte sich Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) zu dem Projekt geäußert, das die Ortsbeiräte von Hambach und Diedesfeld mit Blick auf die vielen Ausflügler fordern. Während die Ortsbeiräte sowie Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) und Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) einen Ausbau des Parkplatzes wollen, lehnt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd das Vorhaben aus Umweltgründen ab. Ähnlich hatte dann auch Dezernentin Blarr in ihrer Presseinformation argumentiert. Und genau dieses Vorgehen ärgert die Hambacher. „Das geht so nicht“, sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender (SPD). Das Thema sei schon lange in der Diskussion und die Blarr unterstellte Abteilung Landwirtschaft und Umwelt habe die Rodung des Geländes mit Blick auf die geplante Parkplatzerweiterung beauftragt: „Warum reagiert Frau Blarr dann so spät und warum über die Medien?“ Bender betont, dass die Kritik keine Wertung der Argumente Blarrs bedeute: „Damit befassen wir uns noch. Besser wäre aber gewesen, die Ortsvorsteher zum Gespräch zu bitten, anstatt direkt an die Öffentlichkeit zu gehen. Da fragen wir uns als Ortsbeiräte schon, warum wir uns engagieren, wenn man uns dann doch übergeht.“ Der Stadtvorstand will sich nach dem Nein der SGD zum Ausbau mit der Frage befassen, wo Ausflügler künftig parken können. Ziel ist, das Wildparken im Wingert zu unterbinden.