Auf dem Parkfriedhof in Haßloch stehen den Bürgern ab sofort zusätzliche Möglichkeiten für Urnenbeisetzungen zur Verfügung. Die Gemeinde hat zwei neue Urnenfelder angelegt und eröffnet.

Rund 60 neue Urnenbestattungsplätze gibt es in den Grabfeldern K1 und K2. Die neuen Felder wurden innerhalb bestehender Erdgrabfelder angelegt. Damit reagiert die Gemeindeverwaltung Haßloch nach eigenen Angaben auf einen Wandel in der Bestattungskultur: In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Urnenbeisetzungen demnach deutlich gestiegen, während klassische Erdgräber seltener gewählt werden. „Mit den neuen Urnenfeldern reagieren wir auf diese Entwicklung und schaffen gleichzeitig zusätzliche Angebote auf unserem Friedhof“, erklärt Erste Beigeordneter und zuständiger Dezernent Carsten Borck (parteilos) laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung Haßloch.