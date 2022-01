Alle Busse auf den Linien der Palatina Bus GmbH am Standort Edenkoben fallen am Sonntag, 30. Januar, aus. Der aktuell hohe Krankenstand zwinge zu dieser Maßnahme, so Betriebsleiter Jürgen Heil. Betroffen davon seien die Linien Neustadt-Speyer, Neustadt-Landau und damit auch das Gäu sowie Haßloch. Unter der Woche und auch am Samstag wird laut Heil alles darangesetzt, die Ausfälle wegen Krankheit und zum Teil auch wegen des weiter laufenden Streiks aufzufangen. An diesem Sonntag aber sei das nicht möglich.