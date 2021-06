Nach einem reibungslosen Wochenende wird die Palatinabus GmbH seit dem frühen Montagmorgen wieder von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bestreikt. Nach Angaben von Jürgen Heil, Betriebsleiter am Standort Edenkoben, hatte bis zum Montagnachmittag kein einziger Bus ausfahren und damit auch kein einziger Schüler transportiert werden können. „Ich kann nicht sagen, wie es im Lauf der Woche weitergeht“, so Heil, der von zahlreichen Beschwerden der Schuleltern berichtete. Er empfahl, auch weiter mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im privaten Busgewerbe zu unbefristeten Streiks aufgerufen. Ob es in dieser Woche zu einem Gespräch der Tarifpartner kommt, ist ungewiss. Die Palatinabus GmbH informiert stets aktuell auf ihrer Homepage.